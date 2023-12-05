«Бостон» во второй раз в истории проиграл, когда Тейтум и Браун набрали по 30 очков каждый

Лёгкий форвард и атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и Джейлен Браун приняли участие в матче в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором их команда уступила со счётом 112:122.

Тейтум и Браун в матче набрали 32 очка и 30 очков соответственно. У Тейтума на счету также 12 подборов и шесть результативных передач, у Брауна, в свою очередь, — девять подборов и два блок-шота.

Как сообщает аккаунт Basketball Reference в социальных сетях, это второй случай в истории «Бостона», когда клуб из Массачусетса проигрывает в игре плей-офф или регулярного чемпионата при 30+ очках от Тейтума и Брауна. При этом у «Селтикс» 24 победы в таких случаях.