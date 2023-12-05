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Дрэймонд Грин прокомментировал нереализованный бросок на победу в матче с «Клипперс»

Дрэймонд Грин прокомментировал нереализованный бросок на победу в матче с «Клипперс»
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о своём промахе во время броска на победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Клипперс» (112:113).

«Что я чувствовал во время того броска? Потрясающие ощущения. Я думаю, что Расселл Уэстбрук, возможно, коснулся мяча, поэтому он немного не долетел до кольца. Но я чувствовал себя отлично в тот момент», — приводит слова Грина Sports Illustrated.

Напомним, в том матче «Голден Стэйт Уорриорз» имел преимущество в 22 очка по ходу матча, но растерял его и упустил победу.

«Голден Стэйт» одержал девять побед в 20 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в текущем сезоне и занимает 11-е место в таблице Западной конференции.

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