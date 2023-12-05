Джейлен Браун интересным образом отреагировал на вылет «Бостона» с внутрисезонного турнира

Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался о поражении в четвертьфинальном матче внутрисезонного турнира с «Индианой Пэйсерс» (112:122). Таким образом «Бостон Селтикс» не смог выйти в «Финал четырёх» внутрисезонного турнира, который пройдёт в Лас-Вегасе.

«Нам действительно жаль, что мы не поедем в Вегас, но, думаю, нам придётся довольствоваться походом в казино Encore в Бостоне», — приводит слова Брауна Clutch Points.

Отметим, что это поражение стало лишь вторым в истории «Бостона» в рамках плей-офф или регулярного чемпионата, если лидеры команды Джейсон Тейтум и Джейлен Браун набирали по 30+ очков. При этом у «Селтикс» 24 победы в таких случаях.

Тейтум и Браун в матче набрали 32 очка и 30 очков соответственно. У Тейтума на счету также 12 подборов и шесть результативных передач, у Брауна, в свою очередь, — девять подборов и два блок-шота.