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Кеньон Мартин считает, что Леброн Джеймс не должен был сдерживаться после слов Име Удоки

Кеньон Мартин считает, что Леброн Джеймс не должен был сдерживаться после слов Име Удоки
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Кеньон Мартин прокомментировал перепалку между лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и главным тренером «Хьюстон Рокетс» Име Удокой, в результате которой последний был удалён с площадки.

«Если тренер позволяет себе говорить такие вещи, я думаю, Леброну в тот момент следовало тоже пойти немного дальше. Ты здесь оскорбляешь людей, давай посмотрим, о ком ты говоришь, пёс», — рассказал Мартин в подкасте Гилберта Аренаса.

Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс» проходил в Лос-Анджелесе и завершился победой хозяев площадки со счётом 107:97. Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «озёрников» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл: 27 очков и 14 подборов.

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