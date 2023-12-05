Майлз Тёрнер прокомментировал скандирования «MVP» в адрес Тайриза Халибёртона

Центровой «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер высказался о том, что во время домашнего четвертьфинального матча внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс» (122:112) болельщики скандировали «MVP» в адрес его партнёра по команде Тайриза Халибёртона, который отметился трипл-даблом.

«История и предыстория событий делают всё происходящее особенным. И тот факт, что у Тайриза появилась такая возможность, которой он воспользовался. Здорово видеть, как развивается эта организация. Какой она была, когда я только пришёл, где мы находимся сейчас, и какие отличные перспективы нас ждут в будущем.

Мы должны отметить эту особенную атмосферу. Не слышал, чтобы наши болельщики скандировали «MVP», может быть, когда здесь был Виктор Оладипо. Но Тай пришёл, и мы видим это, и это здорово», – приводит слова Тёрнера ESPN US.