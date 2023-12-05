Единая лига ВТБ представила специальный постер в стиле GTA 6

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала специальный постер в честь выхода трейлера новой части популярной компьютерной игры Grand Theft Auto 6 (GTA 6).

На постере представлены игроки клубов Единой лиги ВТБ и надпись «Мы все едины».

Фото: https://t.me/vtbleague/8042

«Игра, в которой новая часть выходит каждый год уже 15 сезонов», — говорится в описании к изображению.

Единая лига ВТБ была создана в 2008 году. В текущем сезоне состав участников был расширен до 14 за счёт прихода екатеринбургского «Уралмаша» и московской «Руны», выступавших ранее в Суперлиге. В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 принимают участие 12 сильнейших российских клубов, а также белорусский «Минск» и казахстанская «Астана».

Действующим чемпионом турнира является казанский УНИКС.