«Финал четырёх» Интерактивной Суперлиги пройдёт 11 декабря

Российская Федерация баскетбола и Liga Pro проведут уже второй «Финал четырёх» Суперлиги по Интерактивному баскетболу в симуляторе NBA 2K. Он состоится 11 декабря 2023 года.

В турнире, который начался в апреле этого года, принимают участие 15 профессиональных киберспортсменов, известных по своим выступлениям за сборную России, а также участие в турнирах Liga Pro Series. За каждым из игроков закреплена настоящая команда Суперлиги. Все клубы получили оригинальные составы, актуальные игровые формы и логотипы.

Чемпионом прошлого сезона стал игрок Liga Pro Series Михаил «BigBabyMish» Панченко. Киберспортсмен выступал за команду «Уфимец» и в финале победил «Новосибирск» со счётом 3:0 в серии. В этом году игрок выступает за «Уралмаш».

Трансляция финального дня турнира начнётся 11 декабря в 12:00 мск и будет доступна на страницах РФБ и Liga Pro. Зрителей ждут два полуфинала и финал, а также шоу-матч с участием звёздных игроков.