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НБА представила трофеи внутрисезонного турнира

НБА представила трофеи внутрисезонного турнира
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На неделе с 4 декабря по 10 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходит внутрисезонный турнир, в котором принимают участие восемь команд лиги.

Внутрисезонный турнир, как и остальные соревнования сезона, подразумевает награждение лучших команд и игроков различными трофеями. Лига показала, как будут выглядеть кубок, вручаемый победившей в турнире команде, медали игрокам команды-победителя, памятный мяч для пяти избранных игроков финала и трофей лучшего игрока.

Трофей победителя внутрисезонного турниа

Трофей победителя внутрисезонного турниа

Фото: STEVEN FREEMAN/NBAE VIA GETTY IMAGES

Медали игрокам победившей команды

Медали игрокам победившей команды

Фото: STEVEN FREEMAN/NBAE VIA GETTY IMAGES

Мяч топ-5 игрокам финала

Мяч топ-5 игрокам финала

Фото: STEVEN FREEMAN/NBAE VIA GETTY IMAGES

Приз MVP внутрисезонного турнира

Приз MVP внутрисезонного турнира

Фото: STEVEN FREEMAN/NBAE VIA GETTY IMAGES

Напомним, в первых четвертьфинальных играх турнира «Индиана Пэйсерс» одолела «Бостон Селтикс», а «Сакраменто Кингз» оказался сильнее «Нью-Орлеан Пеликанс». В ночь на 6 декабря сыграют «Милуоки Бакс» и «Нью-Йорк Никс», а в другой паре «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз».

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