Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сможет ли «Голден Стэйт» попасть в плей-офф в нынешнем сезоне?

Сможет ли «Голден Стэйт» попасть в плей-офф в нынешнем сезоне?
Аудио-версия:
Комментарии

Сезон для многократных чемпионов «Голден Стэйт Уорриорз» складывается пока не очень удачно. Травмы и дисквалификации лидеров, отсутствие глубины команды. Всё это привело к тому, что сейчас коллектив занимает лишь 11-е место в Западной конференции. То место, которое даже не позволяет поучаствовать в плей-ин играх.

Чемпион НБА 2008 года Кевин Гарнетт на фоне неудач команды высказал громкое заявление.

«Это не команда уровня плей-офф. Я не думаю даже, что они попадут в плей-ин. Я просто вижу, как другие команды становятся сильнее, чем «Уорриорз».

Я вижу такую команду, как «Сакраменто Кингз». У них есть свой собственный стиль, они моложе и сильнее. Как бы грустно это ни выглядело, но у каждой, абсолютно каждой истории есть конец», — рассказал Гарнетт в подкасте SHOWTIME Basketball.

Сможет ли «Голден Стэйт» преодолеть проблемы и выйти в плей-офф? Хотим знать ваше мнение.

Материалы по теме
Видео
Пол Джордж стал автором победного трёхочкового броска в матче с «Голден Стэйт»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android