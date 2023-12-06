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Результаты всех матчей Евролиги 5 декабря, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 5 декабря, турнирная таблица
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5 декабря состоялось пять матчей 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2023/2024. Отметим главное событие игрового дня — противостояние греческого «Олимпиакоса» и испанского «Реала». Хозяева держались наравне с фаворитами турнира, но уступили не смогли составить конкуренцию во второй половине игры.

Интересным фактом является то, что сразу в двух парах команды не смогли выявить победителя в основное время и провели овертаймы — «Бавария» оказалась выносливее «Олимпии», а «Партизан» дожал «Олимпию».

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Евролига, результаты матчей 5 декабря:

«Анадолу Эфес» (Турция) — «Панатинаикос» (Греция) — 71:68;
«Альба» (Германия) — «Жальгирис» (Литва) — 64:62;
«Олимпиакос» (Греция) — «Реал» (Испания) — 71:77;
«Бавария» (Германия) — «Олимпия» (Италия) — 91:84 ОТ;
«Партизан» (Сербия) — «Монако» (Италия) — 89:85 ОТ.

«Реал» укрепил своё лидерство в Евролиге, в тройке также присутствуют «Барселона» и «Монако».

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Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
05 декабря 2023, вторник. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
71 : 68
Панатинаикос
Афины, Греция
Анадолу Эфес: Ларкин, Altuntas, Tunca, Гази, Томпсон, Yildizli, Холлац, Османи, Oturu, Daum, Yilmaz, Jones
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Guy, Бальцеровски, Слукас, Grant, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Mitoglou, Манцукас
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
05 декабря 2023, вторник. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
64 : 62
Жальгирис
Каунас, Литва
Альба: Прочида, Spagnolo, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Nikic, Кумадже, Rapieque, Тиман, Bean
Жальгирис: Эванс, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Montvila, Бирутис, Самнер, Бутка, Димша, Lavrinovicius, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
05 декабря 2023, вторник. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
71 : 77
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпиакос: Уолкап, Канаан, Лунцис, Ларенцакис, Папас, Фалль, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Милутинов, Сикма, Маккиссик
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Алосен, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ндиайе, Муса
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
05 декабря 2023, вторник. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
91 : 84
ОТ
Олимпия Милан
Милан, Италия
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Francisco, Эдвардс, Вайдеманн, Гиффей, Радончич, Бонга, Ибака, Brankovic, Kharchenkov, Букер, Гиллеспи
Олимпия Милан: Ло, Пойтресс, Бортолани, Тонут, Мелли, Kamagate, Риччи, Flaccadori, Холл, Шилдс, Хайнс, Фойгтман
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
05 декабря 2023, вторник. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
89 : 85
ОТ
Монако
Монако, Монако
Партизан: Вукчевич, Ледей, Аврамович, Копривица, Пантер, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Анджушич, Дозьер, Понитка, Caboclo
Монако: Окобо, Лойд, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Уокер, Мотеюнас, Тарпей, Уаттара, Холл, Джеймс
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