Результаты всех матчей Евролиги 5 декабря, турнирная таблица

5 декабря состоялось пять матчей 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2023/2024. Отметим главное событие игрового дня — противостояние греческого «Олимпиакоса» и испанского «Реала». Хозяева держались наравне с фаворитами турнира, но уступили не смогли составить конкуренцию во второй половине игры.
Интересным фактом является то, что сразу в двух парах команды не смогли выявить победителя в основное время и провели овертаймы — «Бавария» оказалась выносливее «Олимпии», а «Партизан» дожал «Олимпию».
Евролига, результаты матчей 5 декабря:
«Анадолу Эфес» (Турция) — «Панатинаикос» (Греция) — 71:68;
«Альба» (Германия) — «Жальгирис» (Литва) — 64:62;
«Олимпиакос» (Греция) — «Реал» (Испания) — 71:77;
«Бавария» (Германия) — «Олимпия» (Италия) — 91:84 ОТ;
«Партизан» (Сербия) — «Монако» (Италия) — 89:85 ОТ.
«Реал» укрепил своё лидерство в Евролиге, в тройке также присутствуют «Барселона» и «Монако».
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