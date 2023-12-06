41 очко Джулиуса Рэндела не помогло «Нью-Йорку» обыграть «Милуоки»

Сегодня, 6 декабря, в Милуоки (США) на арене «Файсерв-форум» состоялся матч 1/4 финала внутрисезонного турнира НБА, в котором встретились местный «Милуоки Бакс» и «Нью-Йорк Никс». Хозяева победили со счётом 146:122.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл. На его счету 41 очко, шесть подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Джейлен Брансон отметился 24 очками, тремя подборами и шестью передачами. Помимо них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Ар Джей Барретт (23) и Джош Харт (11).

Самым результативным игроком в составе «Милуоки» стал форвард Яннис Адетокунбо. Он набрал 35 очков, восемь подборов и 10 передач.Разыгрывающий Дэмьен Лиллард отметился 28 очками, тремя подборами и семью передачами.

Таким образом, в первом полуфинале внутрисезонного турнира между собой сыграют «Индиана Пэйсерс» и «Милуоки Бакс». Соперник для «Нью-Орлеана Пеликанс» определится в матче «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз».