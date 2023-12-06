Девин Букер — 10-й самый молодой игрок в истории НБА с 13 000 очками за карьеру

На данный момент проходит матч в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Финикс Санз». На момент написания новости счёт — 59:47 в пользу хозяев.

Во время матча атакующий защитник, один из лидеров «Финикса» Девин Букер достиг отметки в 13 000 набранных очков за профессиональную карьеру. Таким образом, Букер стал 10-м самым молодым игроком в истории, которому удалось это, — 27 лет 37 дней.

В список молодых также входят (в порядке возрастания — с самого молодого): Леброн Джеймс, Коби Брайант, Яннис Адетокумбо, Трэйси Макгрэди, Кармело Энтони, Кевин Дюрант, Боб Макаду, Майкл Джордан и Уилт Чемберлен.