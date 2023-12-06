Леброн Джеймс и Кевин Дюрант обменялись словами после игрового эпизода

В конце третьей встречи четвертьфинального поединка внутрисезонного турнира НБА между «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» форварды Леброн Джеймс и Кевин Дюрант вступили в оживлённое обсуждение одного эпизода. Произошло это после того, как судьи свистнули фол Дюранту за лёгкий толчок Джарреда Вандербилта.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

На момент публикации счёт в игре 95:94, лидирует «Финикс».

В данной встрече определяется последний полуфиналист Кубка НБА. Победитель сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс». В другом полуфинале встретятся «Индиана Пэйсерс» и «Милуоки Бакс». Финал станет единственной игрой, которая не пойдёт в зачёт регулярного сезона и пройдёт на нейтральном паркете, в Лас-Вегасе.