Определились полуфинальные пары внутрисезонного турнира НБА
Сегодня, 6 декабря, прошли оставшиеся четвертьфинальные матчи внутрисезонного турнира НБА. Таким образом, определились полуфиналисты турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с претендентами на титул.
Внутрисезонный турнир НБА. Полуфиналы
«Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс».
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс».
Отныне все игры соревнований будут проходить на нейтральном паркете, в Лас-Вегасе (США).
Данный розыгрыш является первым в истории лиги. Все игроки полуфинальных команд получат по $ 100 тыс, финалисты — $ 200 тыс, а победители — $ 500 тыс.
Если не считать финал турнира, все игры Кубка НБА идут в зачёт регулярного сезона. По итогам турнира будет выбран MVP соревнований, а также будет составлена символическая сборная.
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