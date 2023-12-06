Определились полуфинальные пары внутрисезонного турнира НБА

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Сегодня, 6 декабря, прошли оставшиеся четвертьфинальные матчи внутрисезонного турнира НБА. Таким образом, определились полуфиналисты турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с претендентами на титул.

Внутрисезонный турнир НБА. Полуфиналы

«Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс».

Отныне все игры соревнований будут проходить на нейтральном паркете, в Лас-Вегасе (США).

Данный розыгрыш является первым в истории лиги. Все игроки полуфинальных команд получат по $ 100 тыс, финалисты — $ 200 тыс, а победители — $ 500 тыс.

Если не считать финал турнира, все игры Кубка НБА идут в зачёт регулярного сезона. По итогам турнира будет выбран MVP соревнований, а также будет составлена символическая сборная.