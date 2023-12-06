Антон Астапкович — об «Енисее»: у них единый слаженный механизм

Лёгкий форвард московского ЦСКА Антон Астапкович прокомментировал предстоящий матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем», который состоится сегодня, 6 декабря, в 15:00 мск.

«Они [«Енисей»] достаточно сбалансированно играют. Три их основных иностранца задают темп, а остальные ребята хорошо под них подстроились. Словом, у них единый слаженный механизм. Думаю, они понимают, у кого из них какая роль. То есть, кто играет на рояле, и кто его подносит. Но выглядят они действительно сейчас достаточно хорошо.

Как с ними справиться? Гнуть и диктовать свою линию. Ту, что мы диктуем постоянно. То есть, если даже что‑то не получается, нужно всё равно продолжать действовать как в нападении, так и в защите. Мы понимаем, в чём их сильные и слабые стороны — будем стараться пользоваться этими знаниями.

Важный момент, что в предстоящем матче они играют у себя дома: у них нет здесь поражений. Так что мы сильно мотивированы и они тоже. И это будет далеко не проходной матч. Да у нас их вообще нет. Предстоит интересная игра», — приводит слова Астапковича «Матч ТВ».