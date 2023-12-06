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Трёхкратный чемпион НБА высоко оценил решение «Лейкерс» убрать Ривза из стартового состава

Трёхкратный чемпион НБА высоко оценил решение «Лейкерс» убрать Ривза из стартового состава
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Дэнни Грин выразил мнение, что решение тренерского штаба «Лос-Анджелес Лейкерс» выпускать атакующего защитника Остина Ривза со скамейки запасных пошло на пользу и игроку, и команде.

«Я думаю, что это хороший ход для «Лейкерс». Благодаря тому, что Рассел неплохо владеет мячом, также у вас есть Леброн Джеймс, которому тоже нужен мяч. Им не нужно слишком много игроков, умеющих держать мяч, в стартовом составе. Выход со скамейки даёт Остину больше свободы, он по-настоящему загорается, выходя со скамейки запасных, и у команды появляется ещё один агрессивный игрок в атаке.

Это лучше для него. Да, у него появляется выбор, и он может иметь больше возможностей. Кажется, это работает», — рассказал Грин в эфире программы Run It Back.

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