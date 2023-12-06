Артём Комолов: уровень конкуренции ЕЛ ВТБ однозначно вырос, сильных команд стало больше

Атакующий защитник казанского УНИКСа Артём Комолов высказался о конкуренции в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.

«У нас были как хорошие матчи, так и плохие. Безусловно, хотелось бы лучше выступить, но это начало сезона, состав обновился, мы ещё притираемся друг к другу. Плюс вмешались травмы. По сути в полном составе мы в этом сезоне всего пару матчей сыграли. В общем, есть к чему стремиться, впереди ещё очень много работы.

Уровень конкуренции в чемпионате однозначно вырос. Клубы очень хорошо укрепили свои составы, много ярких игроков пополнило лигу в этом году. Посмотрите на турнирную таблицу. «Енисей» занимает высокую строчку, хорошо проявляют себя новички лиги. «Руна» и «Уралмаш» качественный баскетбол показывают. Так что сильных команд намного больше в лиге по сравнению с прошлым сезоном.

В этом сезоне УНИКС проиграл уже четыре раза? Во всех этих четырёх матчах нам, к сожалению, не удалось показать свой лучший баскетбол. Где-то уступали в защите, где-то проигрывали подбор, где-то не реализовали свои броски. Сейчас на тренировках большой акцент делаем на этом, чтобы в будущем не повторять ошибок», — приводит слова Комолова сайт УНИКСа.