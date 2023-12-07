Видеообзор матчей Евролиги за 6 декабря

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В среду, 6 декабря, прошли четыре матча 12-го тура регулярного сезона Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами игр.

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Французский АСВЕЛ потерпел 10-е поражение в турнире, уступив дома со счётом 91:94 израильскому «Маккаби» из Тель-Авива.

Евролига. АСВЕЛ — «Маккаби Тель-Авив»:

В центральном матче дня итальянский «Виртус Болонья» победил испанскую «Барселону» — 80:75. Каталонский клуб потерпел третье поражение в турнире. Он по-прежнему находится на втором месте в таблице. «Виртус Болонья» с восемью победами вышел на единоличное третье место в Евролиге.

Евролига. «Виртус Болонья» — «Барселона»:

Испанская «Баскония» одолела турецкий «Фенербахче» с преимуществом в одно очко — 80:79. Для «Басконии» это седьмая победа в Евролиге.

Евролига. Баскония — Фенербахче:

«Валенсия» обыграла «Црвену Звезду» со счётом 85:81. Испанский клуб находится в числе семи команд, которые до сих пор в Евролиге победили и потерпели поражения одинаковое количество раз — по шесть.

Евролига. «Валенсия» — «Црвена Звезда»: