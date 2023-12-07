Единая лига ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 7 декабря и стартовые пятёрки

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В четверг, 7 декабря, пройдёт очередной игровой день в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Всего состоятся три матча. На паркет «Фалкон Клаб-Арены» выйдут «Минск» и «Астана». Следом начнется матч «Зенит» — «Самара», а закончат день «Руна» и «Уралмаш». «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало встреч указано по московскому времени.

18:30: «Минск» — «Астана»

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Турнирное положение: «Минск» (0-14) — 14-е место; «Астана» (6-8) — 10-е место

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Минск» «Астана» Даниил Коско Маркелл Джонсон Григорий Мотовилов Дэвин Дэвис Вадим Стубеда Ройс Хэмм Владислав Микульский Карвел Андерсон Бенджамин-Павел Дуду Руслан Айткали

19:30: «Зенит» — «Самара»

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Турнирное положение: «Зенит» (10-4) — второе место; «Самара» (7-7) — восьмое место

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Зенит» «Самара» Трент Фрэйзер Никола Ребич Сергей Карасёв Джеймс Томпсон Андрей Зубков Илья Платонов Кайл Курич Иван Викторов Винс Хантер Хэйден Далтон

20:00: «Руна» — «Уралмаш»

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Турнирное положение: «Руна» (7-7) — седьмое место; «Уралмаш» (7-7) — шестое место

Предполагаемые стартовые пятёрки