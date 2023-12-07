Единая лига ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 7 декабря и стартовые пятёрки

В четверг, 7 декабря, пройдёт очередной игровой день в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Всего состоятся три матча. На паркет «Фалкон Клаб-Арены» выйдут «Минск» и «Астана». Следом начнется матч «Зенит» — «Самара», а закончат день «Руна» и «Уралмаш». «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало встреч указано по московскому времени.
18:30: «Минск» — «Астана»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Минск» (0-14) — 14-е место; «Астана» (6-8) — 10-е место
Предполагаемые стартовые пятёрки
|«Минск»
|«Астана»
|Даниил Коско
|Маркелл Джонсон
|Григорий Мотовилов
|Дэвин Дэвис
|Вадим Стубеда
|Ройс Хэмм
|Владислав Микульский
|Карвел Андерсон
|Бенджамин-Павел Дуду
|Руслан Айткали
19:30: «Зенит» — «Самара»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Зенит» (10-4) — второе место; «Самара» (7-7) — восьмое место
Предполагаемые стартовые пятёрки
|«Зенит»
|«Самара»
|Трент Фрэйзер
|Никола Ребич
|Сергей Карасёв
|Джеймс Томпсон
|Андрей Зубков
|Илья Платонов
|Кайл Курич
|Иван Викторов
|Винс Хантер
|Хэйден Далтон
20:00: «Руна» — «Уралмаш»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Руна» (7-7) — седьмое место; «Уралмаш» (7-7) — шестое место
Предполагаемые стартовые пятёрки
|«Руна»
|«Уралмаш»
|Джеремайя Хилл
|Антон Глазунов
|Артем Комиссаров
|Октавиус Эллис
|Никола Иванович
|Джавонте Даглас
|Илья Попов
|Гарретт Нэвелс
|Николай Жмако
|Александр Захаров