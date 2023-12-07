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Единая лига ВТБ от 7 декабря 2023 года: где смотреть, онлайн-трансляция, «Зенит», «Руна», «Уралмаш», «Минск»

Единая лига ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 7 декабря и стартовые пятёрки
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В четверг, 7 декабря, пройдёт очередной игровой день в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Всего состоятся три матча. На паркет «Фалкон Клаб-Арены» выйдут «Минск» и «Астана». Следом начнется матч «Зенит» — «Самара», а закончат день «Руна» и «Уралмаш». «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало встреч указано по московскому времени.

18:30: «Минск» — «Астана»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
07 декабря 2023, четверг. 18:30 МСК
Минск
Минск
Не начался
Астана
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Минск» (0-14) — 14-е место; «Астана» (6-8) — 10-е место

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Минск»«Астана»
Даниил КоскоМаркелл Джонсон
Григорий МотовиловДэвин Дэвис
Вадим СтубедаРойс Хэмм
Владислав МикульскийКарвел Андерсон
Бенджамин-Павел ДудуРуслан Айткали

19:30: «Зенит» — «Самара»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
07 декабря 2023, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Самара
Самара
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Зенит» (10-4) — второе место; «Самара» (7-7) — восьмое место

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Зенит»«Самара»
Трент ФрэйзерНикола Ребич
Сергей КарасёвДжеймс Томпсон
Андрей ЗубковИлья Платонов
Кайл КуричИван Викторов
Винс ХантерХэйден Далтон

20:00: «Руна» — «Уралмаш»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
07 декабря 2023, четверг. 20:00 МСК
Руна
Москва
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Руна» (7-7) — седьмое место; «Уралмаш» (7-7) — шестое место

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Руна»«Уралмаш»
Джеремайя ХиллАнтон Глазунов
Артем КомиссаровОктавиус Эллис
Никола ИвановичДжавонте Даглас
Илья ПоповГарретт Нэвелс
Николай ЖмакоАлександр Захаров
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