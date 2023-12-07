Бейн обновил свой рекорд по набранным очкам и позволил «Мемфису» переиграть «Детройт»

Сегодня, 7 декабря, в Детройте на арене «Литтл Сизарс» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Мемфис Гриззлиз» и «Детройт Пистонс В итоге победу одержал «Мемфис» со счётом 116:102.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Мемфиса» Десмонд Бейн. На его счету 49 очков, шесть подборов и восемь результативных передач. Таким образом, он установил свой новый рекорд по набранным очкам в карьере. Хорошую игру провёл бигмен Джарен Джексон. В его активе 24 очка.

В составе «Детройта» лучшим снайпером оказался форвард Боян Богданович. Он набрал 22 очка и семь ассистов. Ещё три игрока хозяев набрали 12 очков и более: Джейлен Дюрен (17), Кейд Каннингем (16) и Киллиан Хейз (12).