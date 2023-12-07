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Бейн обновил свой рекорд по набранным очкам и позволил «Мемфису» переиграть «Детройт»

Бейн обновил свой рекорд по набранным очкам и позволил «Мемфису» переиграть «Детройт»
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Сегодня, 7 декабря, в Детройте на арене «Литтл Сизарс» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Мемфис Гриззлиз» и «Детройт Пистонс В итоге победу одержал «Мемфис» со счётом 116:102.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Мемфиса» Десмонд Бейн. На его счету 49 очков, шесть подборов и восемь результативных передач. Таким образом, он установил свой новый рекорд по набранным очкам в карьере. Хорошую игру провёл бигмен Джарен Джексон. В его активе 24 очка.

В составе «Детройта» лучшим снайпером оказался форвард Боян Богданович. Он набрал 22 очка и семь ассистов. Ещё три игрока хозяев набрали 12 очков и более: Джейлен Дюрен (17), Кейд Каннингем (16) и Киллиан Хейз (12).

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
102 : 116
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Детройт Пистонс: Богданович - 22, Дюрен - 17, Каннингем - 16, Хейз - 12, Айви - 9, Стюарт - 9, Томпсон - 5, Ливерс - 5, Уайзмен - 4, Бёркс - 3, Нокс, Сассер, Багли III
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 49, Джексон - 24, Ноуэлл - 12, Кончар - 9, Альдама - 7, Родди - 4, Роуз - 4, Уильямс Мл. - 3, Тиллман - 2, Бийомбо - 2, Гильярд, Лофтон Мл., Уильямс
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