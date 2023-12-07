50 очков Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Вашингтон»

Сегодня, 7 декабря, в Вашингтоне (США) на арене «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» состоялся матч в рамках регулярного сезона между «Вашингтон Уизардс» и «Филадельфии Сиксерс». В итоге победу одержали гости со счётом 131:126.

Самым результативным игроком встречи оказался центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. Всего в его активе 50 очков и 12 подборов. Хорошую игру провёл его партнёр по команде Тайриз Макси. На его счету сегодня 26 очков и семь ассистов.

Лучшим снайпером «Вашингтон» стал защитник команды Джордан Пул — 23 очка. Ещё пять его партнёров набрали 14 очков или более: Тайас Джонс (20), Дэниел Гэффорд (18), Кори Кисперт (16), Кайл Кузма (16), Билаль Кулабил (14). Таким образом, в этой встрече «Сиксерс» прервали собственную двухматчевую серию без побед.