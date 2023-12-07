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50 очков Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Вашингтон»

50 очков Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Вашингтон»
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Сегодня, 7 декабря, в Вашингтоне (США) на арене «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» состоялся матч в рамках регулярного сезона между «Вашингтон Уизардс» и «Филадельфии Сиксерс». В итоге победу одержали гости со счётом 131:126.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи оказался центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. Всего в его активе 50 очков и 12 подборов. Хорошую игру провёл его партнёр по команде Тайриз Макси. На его счету сегодня 26 очков и семь ассистов.

Лучшим снайпером «Вашингтон» стал защитник команды Джордан Пул — 23 очка. Ещё пять его партнёров набрали 14 очков или более: Тайас Джонс (20), Дэниел Гэффорд (18), Кори Кисперт (16), Кайл Кузма (16), Билаль Кулабил (14). Таким образом, в этой встрече «Сиксерс» прервали собственную двухматчевую серию без побед.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
126 : 131
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Вашингтон Уизардс: Пул - 23, Джонс - 20, Гэффорд - 18, Кисперт - 16, Кузма - 16, Кулибали - 14, Авдия - 8, Галлинари - 7, Мускала - 4, Батлер, Болдуин Мл., Гилл, Батлер, Оморуи
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 50, Макси - 26, Мелтон - 19, Убре - 12, Батюм - 9, Харрис - 6, Беверли - 5, Моррис - 4, Мартин, Бамба, Спрингер, Хаус, Коркмаз, Ковингтон, Рид
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