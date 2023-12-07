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Лука Дончич вышел на чистое девятое место в истории НБА по количеству трипл-даблов

Лука Дончич вышел на чистое девятое место в истории НБА по количеству трипл-даблов
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт — 74:51 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Во время игры разыгрывающий, один из лидеров «Далласа» Лука Дончич обошёл Ларри Бёрда и вышел на чистое девятое место в истории НБА по количеству оформленных трипл-даблов за карьеру. На счету Дончича теперь 60 подобных встреч.

Отметим, что в первой восьмёрке находятся следующие баскетболисты: Расселл Уэстбрук (198), Оскар Робертсон (181), Мэджик Джонсон (138), Никола Йокич (113), Леброн Джеймс (103), Джейсон Кидд (107), Уилт Чемберлен (78) и Джеймс Харден (74).

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
3-я четверть
93 : 63
Юта Джаз
Ньютаун
Даллас Маверикс: Экзам, Харди, Лайвли, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Ирвинг, Проспер, Холмс, Карри, Джонс, Дончич, Моррис
Юта Джаз: Хендрикс, Секстон, Джордж, Хортон-Такер, Данн, Фонтеккио, Саманич, Коллинс, Кесслер, Агбаджи, Юртсевен
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