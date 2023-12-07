Точное попадание Микала Бриджеса за 4,5 секунды принесло победу «Бруклину» над «Атлантой»

Лёгкий форвард, один из лидеров «Бруклин Нетс» Микал Бриджес принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс», в котором его команда одержала победу со счётом 114:113.

Микал Бриджес также стал автором победного броска после того, как разыгрывающий «Атланты» Трей Янг попал бросок из-за дуги, установивший счёт 112:113. В ответом владении при счёте 114:113 в пользу гостей тот же Янг оказался неточен со средней дистанции.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Бриджес в общей сложности провёл на площадке 35 минут, набрав суммарно 32 очка (12 из 19 с игры, где 3 из 4 — трёхочковые), шесть результативных передач и пять подборов. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «+1». На счету форварда также один блок-шот.