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Точное попадание Микала Бриджеса за 4,5 секунды принесло победу «Бруклину» над «Атлантой»

Точное попадание Микала Бриджеса за 4,5 секунды принесло победу «Бруклину» над «Атлантой»
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Бруклин Нетс» Микал Бриджес принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс», в котором его команда одержала победу со счётом 114:113.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Микал Бриджес также стал автором победного броска после того, как разыгрывающий «Атланты» Трей Янг попал бросок из-за дуги, установивший счёт 112:113. В ответом владении при счёте 114:113 в пользу гостей тот же Янг оказался неточен со средней дистанции.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Бриджес в общей сложности провёл на площадке 35 минут, набрав суммарно 32 очка (12 из 19 с игры, где 3 из 4 — трёхочковые), шесть результативных передач и пять подборов. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «+1». На счету форварда также один блок-шот.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
113 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Янг - 30, Бей - 21, Богданович - 20, Хантер - 14, Мюррей - 13, Капела - 9, Мэттьюз - 4, Оконгву - 2, Форрест, Миллз, Гриффин, Фернанду, Мэтьюз
Бруклин Нетс: Бриджес - 32, Джонсон - 17, Финни-Смит - 15, Смит - 13, Динвидди - 13, Шарп - 8, О'Нил - 6, Томас - 6, Клэкстон - 4, Уотфорд, Джайлс
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