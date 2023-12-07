Емченко объяснил, почему «Локомотив-Кубань» вновь уступил «Парме»

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко высказался после поражения в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» (67:73).

«Что стало причиной поражения? Наша собственная игра. В этом матче всё зависело от нас. Мы начали игру плохо, защита была мягкая, позволяли «Парме» много очков набирать из-под кольца, играть пик-н-роллы, раздавать передачи. За подборы мы боролись, конечно, лучше, чем в матче первого круга, но всё равно в паре ключевых моментов в четвёртой четверти позволили сопернику выиграть отскок на нашем щите. Когда счёт близкий, всё решают мелочи. И мы слишком во многих мелочах сегодня уступили», — приводит слова Емченко сайт краснодарского клуба.

Напомним, «Парма» дважды обыграла «Локомотив-Кубань» в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.