Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Емченко объяснил, почему «Локомотив-Кубань» вновь уступил «Парме»

Емченко объяснил, почему «Локомотив-Кубань» вновь уступил «Парме»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко высказался после поражения в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» (67:73).

«Что стало причиной поражения? Наша собственная игра. В этом матче всё зависело от нас. Мы начали игру плохо, защита была мягкая, позволяли «Парме» много очков набирать из-под кольца, играть пик-н-роллы, раздавать передачи. За подборы мы боролись, конечно, лучше, чем в матче первого круга, но всё равно в паре ключевых моментов в четвёртой четверти позволили сопернику выиграть отскок на нашем щите. Когда счёт близкий, всё решают мелочи. И мы слишком во многих мелочах сегодня уступили», — приводит слова Емченко сайт краснодарского клуба.

Напомним, «Парма» дважды обыграла «Локомотив-Кубань» в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.

Материалы по теме
«Поверили, что можем обыграть любого соперника». Пашутин — о победе «Пармы» над «Локо»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android