Тренер «Самары» — перед матчем лиги ВТБ с «Зенитом»: у нас большие проблемы из-за вируса

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Зенит» – сильная команда с игроками, имеющими сильные индивидуальные качества. И мы должны показать нашу лучшую игру, чтобы получить шансы в этом матче. И я буду стараться, чтобы команда была оптимально подготовлена к матчу и тактически, и физически. Но как всё получится – пока очень тяжело сказать: у нас большие проблемы из-за вируса, большинство наших игроков болеют, нам сложно провести даже полноценную тренировку. И каждый должен будет выдать больше, чем он выдавал до этого по ходу сезона», — приводит слова Анзуловича сайт Единой лиги ВТБ.

Матч «Зенит» – «Самара» пройдёт сегодня, 7 декабря, начало — в 19:30 мск. Встреча первого круга между этими командами проходила в Самаре и завершилась победой «Зенита» со счётом 84:76.