Тони Паркер: у «Сан-Антонио» блестящее будущее с приходом Вембаньямы, но нужно время

Президент АСВЕЛа Тони Паркер высказался о своей бывшей команде «Сан-Антонио Спёрс» и её новичке французском центровом Викторе Вембаньяме, который был выбран под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2023 года.

«Я чувствую, что у них блестящее будущее. У них есть несколько замечательных молодых игроков. У них большие перспективы с приходом Виктора, который играет очень хорошо. Но им как команде потребуется время, чтобы снова стать претендентами на чемпионство. Команде понадобится больше сильных игроков. Но на данный момент у них очень хорошая молодёжь.

В НБА много европейских игроков? НБА давно стала международной лигой. Начиная с Олимпиады 1992 года в Барселоне, когда сборную США называли «команда мечты», появилось много детей, которые мечтали быть похожими на них и играть в НБА. Я был одним из таких детей.

А ещё Пау Газоль и Дирк Новицки. В детстве мы мечтали об одном и том же. Теперь НБА — это всемирная лига, таланты приходят отовсюду. И меня больше не удивляет, что есть великие европейские игроки, которые доминируют в НБА. Такие, как Никола Йокич, Лука Дончич или Яннис Адетокунбо. Они представляют новое поколение, которое играет очень хорошо», — приводит слова Паркера Marca.