Беверли — о ситуации вокруг Гидди: даже не хочу об этом думать, я отец двух дочерей

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли высказался о ситуации разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Джоша Гидди, который подозревается в связи с несовершеннолетней.

«Я даже не хочу об этом говорить. У меня есть дочь. Я даже не хочу об этом думать. Потому что у меня две дочери. Мне повезло, что я не попал в такую ситуацию. Я отец дочерей, и меня поймут отцы», — рассказал Беверли в своём подкасте.

Гидди попал в скандал в связи с обнаружением в социальных сетях его фотографий и видео, как предполагается, с несовершеннолетней девушкой. На одном из видео девушка по имени Лив Кук и защитник «Оклахомы» передают привет её брату, а Джош обнимает девушку за шею. На другом видео Гидди называет Кук своей девушкой.