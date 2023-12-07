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Президент Единой лиги ВТБ Кущенко выделил один из её клубов

Президент Единой лиги ВТБ Кущенко выделил один из её клубов
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил, что московский баскетбольный клуб МБА уделяет большое внимание не только спортивной составляющей чемпионата, но и другим различным направлениям.

Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ

«В прошлом сезоне у МБА получился ярчайший вход в лигу, шикарные победы, попадание в плей-офф. Для новичка — просто космос! Именно поэтому сейчас к команде относятся совсем по-другому, разбирают на части.

Я вижу, какая работа проделана по всем направлениям. Всё, о чём говорилось с МБА, всё было реализовано. Клуб прислушивается к рекомендациям Единой лиги ВТБ и сам придумывает много всего. Мы видим развитие — даже можно сказать, что оно идёт быстрее, чем мы ожидали», – приводит слова Кущенко пресс-служба МБА.

Напомним, МБА дебютировала в Единой лиге ВТБ в прошлом сезоне. Команда из Москвы в своём первом сезоне в высшем дивизионе чемпионата России по баскетболу пробилась в плей-офф, где уступила санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 1-3.

Отметим, что командой на протяжении двух последних лет руководит бывший игрок сборной России, а ныне главный тренер Сергей Карасёв.

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