Президент Единой лиги ВТБ Кущенко выделил один из её клубов

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил, что московский баскетбольный клуб МБА уделяет большое внимание не только спортивной составляющей чемпионата, но и другим различным направлениям.

«В прошлом сезоне у МБА получился ярчайший вход в лигу, шикарные победы, попадание в плей-офф. Для новичка — просто космос! Именно поэтому сейчас к команде относятся совсем по-другому, разбирают на части.

Я вижу, какая работа проделана по всем направлениям. Всё, о чём говорилось с МБА, всё было реализовано. Клуб прислушивается к рекомендациям Единой лиги ВТБ и сам придумывает много всего. Мы видим развитие — даже можно сказать, что оно идёт быстрее, чем мы ожидали», – приводит слова Кущенко пресс-служба МБА.

Напомним, МБА дебютировала в Единой лиге ВТБ в прошлом сезоне. Команда из Москвы в своём первом сезоне в высшем дивизионе чемпионата России по баскетболу пробилась в плей-офф, где уступила санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 1-3.

Отметим, что командой на протяжении двух последних лет руководит бывший игрок сборной России, а ныне главный тренер Сергей Карасёв.