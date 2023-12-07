Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига назвала лучшего игрока 12-го тура

Евролига назвала лучшего игрока 12-го тура
Комментарии

Тяжёлый форвард «Анадолу Эфеса» Тайрик Джонс стал лучшим игроком 12-го тура Евролиги.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

В последнем матче Евролиги «Анадолу Эфес» победил греческий «Панатинаикос» со счётом 71:68. 26-летний Джонс провёл на паркете 31 минуту и оформил дабл-дабл: набрав 21 очко и 13 подборов. При этом тяжёлый форвард реализовал 8 из 12 бросков с игры, к тому же реализовав все пять штрафных бросков.

Отметим, что на данный момент «Анадолу Эфес» занимает 13-е место в турнирной таблице Евролиги. Клуб из Стамбула имеет одинаковое соотношение побед к поражениям – 6-6.

Напомним, «Анадолу Эфес» выигрывал Евролигу в 2021 и 2022 годах. Но перед стартом сезона-2023/2024 команду покинули главный тренер Эргин Атаман и несколько важных баскетболистов.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
05 декабря 2023, вторник. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
71 : 68
Панатинаикос
Афины, Греция
Анадолу Эфес: Ларкин, Altuntas, Tunca, Гази, Томпсон, Yildizli, Холлац, Османи, Oturu, Daum, Yilmaz, Jones
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Guy, Бальцеровски, Слукас, Grant, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Mitoglou, Манцукас
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android