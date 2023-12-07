Евролига назвала лучшего игрока 12-го тура

Тяжёлый форвард «Анадолу Эфеса» Тайрик Джонс стал лучшим игроком 12-го тура Евролиги.

В последнем матче Евролиги «Анадолу Эфес» победил греческий «Панатинаикос» со счётом 71:68. 26-летний Джонс провёл на паркете 31 минуту и оформил дабл-дабл: набрав 21 очко и 13 подборов. При этом тяжёлый форвард реализовал 8 из 12 бросков с игры, к тому же реализовав все пять штрафных бросков.

Отметим, что на данный момент «Анадолу Эфес» занимает 13-е место в турнирной таблице Евролиги. Клуб из Стамбула имеет одинаковое соотношение побед к поражениям – 6-6.

Напомним, «Анадолу Эфес» выигрывал Евролигу в 2021 и 2022 годах. Но перед стартом сезона-2023/2024 команду покинули главный тренер Эргин Атаман и несколько важных баскетболистов.

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