Главный тренер «Юты» негативно выразился после поражения с разницей в 50 очков

Главный тренер «Юты Джаз» Уилл Харди прокомментировал поражение своей команды от «Даллас Маверикс» с разницей в 50 очков (97:147) в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

«Это было абсолютно ужасное выступление от начала и до конца. Такое дерьмовое, насколько это вообще возможно», – сказал Харди на пресс-конференции после матча с «Далласом».

Напомним, на данный момент «Юта» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА. Команда выиграла семь матчей в регулярном чемпионате НБА, а уступила при этом в 14.

Отметим, что для главного тренера «Юты» Харди нынешней сезон регулярного чемпионата стал вторым во главе клуба. Прошлый сезон команда завершила с показателем в 37 побед при 45 поражениях.