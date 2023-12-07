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Главный тренер «Юты» негативно выразился после поражения с разницей в 50 очков

Главный тренер «Юты» негативно выразился после поражения с разницей в 50 очков
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Главный тренер «Юты Джаз» Уилл Харди прокомментировал поражение своей команды от «Даллас Маверикс» с разницей в 50 очков (97:147) в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Это было абсолютно ужасное выступление от начала и до конца. Такое дерьмовое, насколько это вообще возможно», – сказал Харди на пресс-конференции после матча с «Далласом».

Напомним, на данный момент «Юта» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА. Команда выиграла семь матчей в регулярном чемпионате НБА, а уступила при этом в 14.

Отметим, что для главного тренера «Юты» Харди нынешней сезон регулярного чемпионата стал вторым во главе клуба. Прошлый сезон команда завершила с показателем в 37 побед при 45 поражениях.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
147 : 97
Юта Джаз
Ньютаун
Даллас Маверикс: Дончич - 40, Ирвинг - 26, Хардуэй-младший - 17, Джонс - 12, Лайвли - 10, Карри - 10, Харди - 8, Проспер - 6, Экзам - 5, Пауэлл - 4, Лоусон - 4, Моррис - 3, Холмс - 2
Юта Джаз: Агбаджи - 21, Хортон-Такер - 11, Хендрикс - 10, Коллинс - 10, Данн - 8, Юртсевен - 8, Секстон - 7, Джордж - 7, Фонтеккио - 7, Кесслер - 6, Саманич - 2, Олиник
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