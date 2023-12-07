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Игрок «Реала» Кампаццо стал MVP Евролиги в ноябре

Разыгрывающий мадридского «Реала» Факундо Кампаццо признан самым ценным игроком (MVP) Евролиги в ноябре.

33-летний аргентинец помог «Реалу» одержать пять побед в ноябре, проиграв лишь турецкому «Фенербахче» со счётом 99:100. Кампаццо стал лидером турнира по показателю эффективности (23,5), передачам (8,3), проценту реализации двухочковых (82,1%) и точности штрафных бросков (100% при 20 попытках).

«Это многое значит для меня, потому что команда побеждает. Мы играем на высоком уровне. У нас хорошая динамика, хорошая химия», – приводит слова Кампаццо официальный сайт Евролиги.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу Евролиги. Клуб из Мадрида победил в 11 матчах из 12 сыгранных.

Отметим, что «Реал» является действующим чемпионом Евролиги. Команда в финале прошлого сезона обыграла греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.

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