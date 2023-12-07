Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Реала» Кампаццо стал MVP Евролиги в ноябре

Игрок «Реала» Кампаццо стал MVP Евролиги в ноябре
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий мадридского «Реала» Факундо Кампаццо признан самым ценным игроком (MVP) Евролиги в ноябре.

33-летний аргентинец помог «Реалу» одержать пять побед в ноябре, проиграв лишь турецкому «Фенербахче» со счётом 99:100. Кампаццо стал лидером турнира по показателю эффективности (23,5), передачам (8,3), проценту реализации двухочковых (82,1%) и точности штрафных бросков (100% при 20 попытках).

«Это многое значит для меня, потому что команда побеждает. Мы играем на высоком уровне. У нас хорошая динамика, хорошая химия», – приводит слова Кампаццо официальный сайт Евролиги.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу Евролиги. Клуб из Мадрида победил в 11 матчах из 12 сыгранных.

Отметим, что «Реал» является действующим чемпионом Евролиги. Команда в финале прошлого сезона обыграла греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Материалы по теме
Евролига назвала лучшего игрока 12-го тура
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android