Анзулович объяснил причины разгромного поражения «Самары» от «Зенита»

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович прокомментировал разгромное поражение от санкт-петербургского «Зенита» со счётом 58:96 в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Зенит». Это был матч, в котором играли команды разного уровня на данный момент. У нас много травм, мы физически не готовы работать, мы не можем показать те качества, которые у нас есть. Все победы, которые у нас были до этого, были добыты за счёт командной работы и «химии», – приводит слова Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Отметим, что на данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда из Санкт-Петербурга отстаёт лишь от лидера чемпионата ЦСКА. «Зенит» провёл 15 матчей, в которых одержал 11 побед.