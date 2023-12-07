Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Анзулович объяснил причины разгромного поражения «Самары» от «Зенита»

Анзулович объяснил причины разгромного поражения «Самары» от «Зенита»
Комментарии

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович прокомментировал разгромное поражение от санкт-петербургского «Зенита» со счётом 58:96 в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Поздравляю «Зенит». Это был матч, в котором играли команды разного уровня на данный момент. У нас много травм, мы физически не готовы работать, мы не можем показать те качества, которые у нас есть. Все победы, которые у нас были до этого, были добыты за счёт командной работы и «химии», – приводит слова Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Отметим, что на данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда из Санкт-Петербурга отстаёт лишь от лидера чемпионата ЦСКА. «Зенит» провёл 15 матчей, в которых одержал 11 побед.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
07 декабря 2023, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
96 : 58
Самара
Самара
Зенит: Курич - 20, Эртель - 17, Дублевич - 12, Карасёв - 10, Герасимов - 9, Фрейзер - 8, Хантер - 6, Вольхин - 5, Морман - 4, Клименко - 3, Зубков - 2, Захаров
Самара: Хоукинс - 20, М. Кулагин - 14, Далтон - 8, Томпсон - 5, Загорац - 4, Гудумак - 3, Роберсон - 3, Умрихин - 2, Ребич - 1, Зверев, Разумов, Викторов
Материалы по теме
«Зенит» разгромил «Самару», одержав седьмую победу кряду в Единой лиге ВТБ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android