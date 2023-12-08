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«Реал» благодаря 19 очкам Хезоньи победил «Панатинаикос» в Евролиге

«Реал» благодаря 19 очкам Хезоньи победил «Панатинаикос» в Евролиге
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Сегодня, 7 декабря, состоялся матч 13-го тура Евролиги, в котором встречались греческий «Панатинаикос» и мадридский «Реал». Игра завершилась победой «Реала» со счётом 90:78.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Команды после стартового вбрасывания играли на равных на протяжении 10-минутки, в итоге «Реал» с преимуществом в одно очко оказался сильнее – 24:23. Второй игровой отрезок проходил в обоюдоострой борьбе, которая завершилась вничью – 22:22. Итоговый результат половины – 46:45 в пользу гостей из Мадрида.

После большого перерыва «Реал» вышел другой командой – «сливочные» просто во всех аспектах игры были лучше и в итоге переиграли соперника со счётом 26:10. В заключительной четверти хозяева не сумели оказать давление на противника и уступили с результатом 18:23.

Самым результативным игроком в составе «Реала» стал бывший игрок казанского УНИКСа Марио Хезонья.

Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
07 декабря 2023, четверг. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
78 : 90
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Guy, Бальцеровски, Слукас, Grant, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Mitoglou, Манцукас
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Алосен, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ндиайе, Муса
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