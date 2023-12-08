«Реал» благодаря 19 очкам Хезоньи победил «Панатинаикос» в Евролиге

Сегодня, 7 декабря, состоялся матч 13-го тура Евролиги, в котором встречались греческий «Панатинаикос» и мадридский «Реал». Игра завершилась победой «Реала» со счётом 90:78.

Команды после стартового вбрасывания играли на равных на протяжении 10-минутки, в итоге «Реал» с преимуществом в одно очко оказался сильнее – 24:23. Второй игровой отрезок проходил в обоюдоострой борьбе, которая завершилась вничью – 22:22. Итоговый результат половины – 46:45 в пользу гостей из Мадрида.

После большого перерыва «Реал» вышел другой командой – «сливочные» просто во всех аспектах игры были лучше и в итоге переиграли соперника со счётом 26:10. В заключительной четверти хозяева не сумели оказать давление на противника и уступили с результатом 18:23.

Самым результативным игроком в составе «Реала» стал бывший игрок казанского УНИКСа Марио Хезонья.