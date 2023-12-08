«Реал» уверенно обыграл «Панатинаикос» и другие результаты игрового дня 7 декабря

7 декабря проходили матчи 13-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Германии, Турции, Греции, Испании, Сербии и Италии.
Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 7 декабря в Евролиге:
«Альба» – «Анадолу Эфес» – 89:97;
«Панатинаикос» – «Реал» – 78:90;
«Партизан» – «Олимпия Милан» – 82:69.
Отметим, что мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу Евролиги после 13-го тура чемпионата. Клуб из Мадрида проиграл лишь раз в нынешнем розыгрыше европейского первенства – «Реал» уступил «Фенербахче» со счётом 99:100.
Стамбульский клуб «Анадолу Эфес» после неудачного старта в Евролиге на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице. Команда победила в пяти матчах из последних семи.
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