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«Реал» уверенно обыграл «Панатинаикос» и другие результаты игрового дня 7 декабря

«Реал» уверенно обыграл «Панатинаикос» и другие результаты игрового дня 7 декабря
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7 декабря проходили матчи 13-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Германии, Турции, Греции, Испании, Сербии и Италии.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 7 декабря в Евролиге:

«Альба» – «Анадолу Эфес» – 89:97;
«Панатинаикос» – «Реал» – 78:90;
«Партизан» – «Олимпия Милан» – 82:69.

Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
07 декабря 2023, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
89 : 97
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Альба: Прочида, Spagnolo, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Раф, Nikic, Кумадже, Rapieque, Тиман, Bean
Анадолу Эфес: Ларкин, Altuntas, Tunca, Гази, Томпсон, Yildizli, Холлац, Османи, Oturu, Daum, Jones
Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
07 декабря 2023, четверг. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
78 : 90
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Guy, Бальцеровски, Слукас, Grant, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Mitoglou, Манцукас
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Алосен, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ндиайе, Муса
Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
07 декабря 2023, четверг. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
82 : 69
Олимпия Милан
Милан, Италия
Партизан: Вукчевич, Ледей, Аврамович, Копривица, Пантер, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Анджушич, Дозьер, Понитка, Caboclo
Олимпия Милан: Ло, Пойтресс, Бортолани, Тонут, Мелли, Kamagate, Риччи, Flaccadori, Холл, Шилдс, Хайнс, Фойгтман

Отметим, что мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу Евролиги после 13-го тура чемпионата. Клуб из Мадрида проиграл лишь раз в нынешнем розыгрыше европейского первенства – «Реал» уступил «Фенербахче» со счётом 99:100.

Стамбульский клуб «Анадолу Эфес» после неудачного старта в Евролиге на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице. Команда победила в пяти матчах из последних семи.

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