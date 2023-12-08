Паскуаль высказался о возвращении в строй легионеров «Зенита» Эртеля и Мормана

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу возвращения на паркет французских легионеров клуба Томаса Эртеля и Адриена Мормана в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой».

«Их возвращение — это очень важный момент. Но ему предшествует долгая работа на тренировках. Наш медицинский штаб проделал очень большую работу, чтобы они снова были в игре. У Эртеля очень здорово получается забивать, а у Мормана — в защите. Но мы в первую очередь работаем вместе как команда и очень этим довольны», – приводит слова Паскуаля «Матч ТВ».

Отметим, что «Зенит» на домашнем паркете в Санкт-Петербурге победил «Самару» со счётом 96:58. Эта победа для сине-бело-голубых стала седьмой подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Напомним, Эртель провёл на площадке 20 минут, отметившись 17 набранными очками и 10 результативными передачами, тем самым оформив дабл-дабл. Форвард Морман сыграл 18 минут и записал на свой счёт четыре очка.