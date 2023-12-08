Видеообзор матчей Евролиги за 7 декабря

В четверг, 7 декабря, прошли три стартовых матча 13-го тура регулярного сезона Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами игр.

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Немецкая «Альба» потерпела 11-е поражение в турнире, уступив турецкому «Анадолу Эфес» — 89:97.

Евролига. «Альба» — «Анадолу Эфес»:

Греческий «Панатинаикос» уступил лидеру Евролиги мадридскому «Реалу» со счётом 78:90. Для испанского клуба эта победа стала 12-й в турнире.

Евролига. «Панатинаикос» — «Реал Мадрид»:

Сербский «Партизан» победил итальянскую «Олимпию Милан» — 82:69. Хозяева уступали одно очко перед стартом заключительной четверти, но выиграли её со счётом 21:7.

Евролига. «Партизан» — «Олимпия Милан»: