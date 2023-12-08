Президент Турции Эрдоган встретился с главным тренером «Панатинаикоса» в Афинах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим соотечественником, главным тренером греческого «Панатинаикоса» Эргином Атаманом. Об этом информирует Eurohoops. Встреча произошла в посольстве Турции в Афинах.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Евролиги «Панатинаикос» принимал мадридский «Реал». Игра завершилась со счётом 90:78 в пользу гостей.

В настоящий момент «Панатинаикос» занимает 13-е место в турнирной таблице Евролиги. На счету греческой команды шесть побед при семи поражениях. Лидером является «Реал», одержавший 12 побед и потерпевший лишь одно поражение. В следующем туре «Панатинаикос» сыграет с АСВЕЛом. Игра пройдёт 14 декабря во Франции и начнётся в 23:00 мск.