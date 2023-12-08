Ларкин — о матче с «Панатинаикосом»: замечательно, что отправили Атамана домой без победы

Разыгрывающий турецкого «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата Евролиги с греческим «Панатинаикосом» (71:68), который возглавляет Эргин Атаман. До перехода в афинский клуб Атаман был главным тренером «Анадолу Эфес».

«В конце концов, мы были вместе на протяжении пяти лет, и играть против него сейчас было классным опытом. Но что ещё замечательнее, так это то, что мы не позволили ему приехать сюда и победить. Мы защитили домашнюю площадку и отправили его домой в Афины без победы.

Признаюсь, странное ощущение. При этом у нас есть преимущество, ведь мы знаем, чего он хочет в игре. У нас остались очень хорошие воспоминания», — приводит слова Ларкина Eurohoops.