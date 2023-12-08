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Ларкин — о матче с «Панатинаикосом»: замечательно, что отправили Атамана домой без победы

Ларкин — о матче с «Панатинаикосом»: замечательно, что отправили Атамана домой без победы
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Разыгрывающий турецкого «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата Евролиги с греческим «Панатинаикосом» (71:68), который возглавляет Эргин Атаман. До перехода в афинский клуб Атаман был главным тренером «Анадолу Эфес».

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

«В конце концов, мы были вместе на протяжении пяти лет, и играть против него сейчас было классным опытом. Но что ещё замечательнее, так это то, что мы не позволили ему приехать сюда и победить. Мы защитили домашнюю площадку и отправили его домой в Афины без победы.

Признаюсь, странное ощущение. При этом у нас есть преимущество, ведь мы знаем, чего он хочет в игре. У нас остались очень хорошие воспоминания», — приводит слова Ларкина Eurohoops.

Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
07 декабря 2023, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
89 : 97
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Альба: Прочида, Spagnolo, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Раф, Nikic, Кумадже, Rapieque, Тиман, Bean
Анадолу Эфес: Ларкин, Altuntas, Tunca, Гази, Томпсон, Yildizli, Холлац, Османи, Oturu, Daum, Jones
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