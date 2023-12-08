Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Судьи Евролиги приняли несколько неверных решений в концовке матча «Партизан» — «Монако»

Судьи Евролиги приняли несколько неверных решений в концовке матча «Партизан» — «Монако»
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 13-го тура Евролиги между сербским «Партизаном» и французским «Монако» судьи допустили несколько ключевых ошибок на последней минуте игры. Об этом сообщает официальный сайт европейского чемпионата.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Отметим, что «Монако» остался недоволен судейством в матче и потребовал от Евролиги объяснить судейские решения во встрече.

По данным источника, Евролига опубликовала отчёт последней минуты овертайма, в котором говорится, что судейская бригада допустила ошибки в трёх владениях. При этом никаких санкций к судьям не было применено.

Напомним, матч между «Партизаном» и «Монако» закончился победой клуба из Белграда со счётом 89:85 (ОТ). На данный момент «Партизан» занимает седьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, а «Монако» расположился на четвёртой строчке.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android