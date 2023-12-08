Судьи Евролиги приняли несколько неверных решений в концовке матча «Партизан» — «Монако»

В матче 13-го тура Евролиги между сербским «Партизаном» и французским «Монако» судьи допустили несколько ключевых ошибок на последней минуте игры. Об этом сообщает официальный сайт европейского чемпионата.

Отметим, что «Монако» остался недоволен судейством в матче и потребовал от Евролиги объяснить судейские решения во встрече.

По данным источника, Евролига опубликовала отчёт последней минуты овертайма, в котором говорится, что судейская бригада допустила ошибки в трёх владениях. При этом никаких санкций к судьям не было применено.

Напомним, матч между «Партизаном» и «Монако» закончился победой клуба из Белграда со счётом 89:85 (ОТ). На данный момент «Партизан» занимает седьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, а «Монако» расположился на четвёртой строчке.

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