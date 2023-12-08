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«Он — суперзвезда». Редик — об одном из лучших игроков НБА на данный момент

«Он — суперзвезда». Редик — об одном из лучших игроков НБА на данный момент
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Бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Джей Джей Редик поделился мнением о разыгрывающем «Индианы Пэйсерс» Тайризе Халибёртоне.

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«Он – суперзвезда. Иначе сказать просто невозможно. Это восхождение от действительно весёлого и хорошего новичка до того, где он находится сейчас. Если вы оглянетесь назад, то многие люди сейчас чешут головы из-за того, что не выбрали Тайриза на драфте 2020 года», — сказал Редик в подкасте TheOldMan&TheThree.

Отметим, что «Индиана» во главе с Халибёртоном вышла в финал внутрисезонного турнира НБА, обыграв в полуфинале «Милуоки Бакс» со счётом 128:119.

Самым результативным игроком в составе «Индианы» стал Халибёртон, набравший 27 очков. Также он отдал 15 передач и сделал семь подборов.

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