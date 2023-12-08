Баскетбол какой эпохи вам нравится больше?

Дискуссии о том, в какую же эпоху был лучше тот или иной вид спорта, ведутся повсеместно, но особенно часто — в баскетболе. Очень часто можно встретить позицию о том, что раньше баскетбол был намного лучше.

В основном как пример приводится период с 1990-х по первую половину 2000-х. Игра тогда была куда жёстче, медленнее и ассоциировалась с «мужской борьбой». Современный же баскетбол, в свою очередь, славится тем, что игра стала куда более быстрой, атакующей и с большим количеством далёких бросков.

Спор об эпохах — это всегда спор поколений. То, что было в нашем детстве, почти всегда нам кажется более ярким и достойным.

Мы хотим узнать мнение гостей «Чемпионата» — какой баскетбол лично вам ближе?