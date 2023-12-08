Игрок «Реала» Муса: надеюсь, с нами не случится то же, что с «Олимпиакосом» в прошлом году

Форвард «Реала» Джанан Муса после побед над греческим «Олимпиакосом» (77:71) и «Панатинаикосом» (90:78) прокомментировал действующую форму клуба из Мадрида.

Отметим, что в прошлом сезоне «Олимпиакос» завершил регулярный чемпионат Евролиги на первом месте, но в финале плей-офф уступил «Реалу» со счётом 78:79.

«Для нас было очень важно одержать ещё одну победу, мы знали, что у нас будет сложный график, начиная с выездного матча с «Маккаби» и до сих пор – включая четыре игры на выезде. Но нам удалось одержать три победы. Я очень горжусь своей командой, мы продолжаем работать и создавать моменты вместе. Нам нужно поддерживать эту энергию.

«Олимпиакос» внушал страх в прошлом сезоне. Я надеюсь, что то же самое не случится с нами в этом году (поражение в финале). В Евролиге много хороших команд, турнир в этом году очень сложный и требовательный, поэтому мы должны сохранять концентрацию и силу. Мы отрабатываем каждую тренировку так, как будто она последняя, мы продолжаем работать. Я надеюсь, что нам вновь удастся победить в турнире. Когда ты носишь эту майку, тебе хочется выйти и обыграть всех. Это именно то, чего мы хотим! Будет нелегко, поскольку ты видишь, что все хотят обыграть нас. Но мы в хорошей форме и продолжаем стараться извлечь максимум», – приводит слова Мусы Eurohoops.

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