«Не принимайте величие как должное». Джей Джей Редик – о Леброне Джеймсе

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джей Джей Редик подвёл итоги матча «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» во внутрисезонном турнире НБА. При этом экс-игрок ассоциации выделил лёгкого форварда «озёрников» Леброна Джеймса.

«Кто был самым энергичным игроком на паркете? Самым старым игроком на паркете? Леброн Джеймс был более энергичным, чем 23-летний Зион Уильямсон. Для него это имело большее значение… Он устраивает шоу… Не принимайте величие как должное» — сказал Редик в эфире ESPN.

Напомним, в полуфинале внутрисезонного турнира от НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 133:89.

Напомним, данный розыгрыш внутрисезонного турнира является первым в истории лиги. Каждый игрок команд, которые вылетят в полуфинале, получит по $ 100 тыс., финалисты — $ 200 тыс., а победители — $ 500 тыс.

Все игры Кубка НБА, за исключением финала, идут в зачёт регулярного сезона. По итогам турнира будет выбран MVP соревнований, а также будет составлена символическая сборная.