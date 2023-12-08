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«Не принимайте величие как должное». Джей Джей Редик – о Леброне Джеймсе

«Не принимайте величие как должное». Джей Джей Редик – о Леброне Джеймсе
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джей Джей Редик подвёл итоги матча «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» во внутрисезонном турнире НБА. При этом экс-игрок ассоциации выделил лёгкого форварда «озёрников» Леброна Джеймса.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Кто был самым энергичным игроком на паркете? Самым старым игроком на паркете? Леброн Джеймс был более энергичным, чем 23-летний Зион Уильямсон. Для него это имело большее значение… Он устраивает шоу… Не принимайте величие как должное» — сказал Редик в эфире ESPN.

Напомним, в полуфинале внутрисезонного турнира от НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 133:89.

Напомним, данный розыгрыш внутрисезонного турнира является первым в истории лиги. Каждый игрок команд, которые вылетят в полуфинале, получит по $ 100 тыс., финалисты — $ 200 тыс., а победители — $ 500 тыс.

Все игры Кубка НБА, за исключением финала, идут в зачёт регулярного сезона. По итогам турнира будет выбран MVP соревнований, а также будет составлена символическая сборная.

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