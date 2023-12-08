НБА обновила рейтинг игроков, претендующих на звание MVP

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Национальная баскетбольная ассоциация обновила рейтинг баскетболистов, которые являются главными фаворитами за награду самому ценному игроку (MVP) сезона-2023/2024.

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид обогнал чемпиона НБА 2023 года в составе «Денвер Наггетс» Николу Йокича в борьбе за первое место в рейтинге НБА.

Рейтинг НБА на награду MVP:

1. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»);

2. Никола Йокич («Денвер»);

3. Шей Гилджес-Александер («Оклахома»);

4. Лука Дончич («Даллас»);

5. Яннис Адетокумбо («Милуоки»);

6. Тайриз Халибертон («Индиана»);

7. Джейсон Тейтум («Бостон»);

8. Кевин Дюрэнт («Финикс»);

9. Леброн Джеймс («Лейкерс»);

10. Девин Букер («Финикс»).

Отметим, что действующим MVP НБА является Эмбиид. Но многие в прошлом сезоне остались недовольны, что центровой «Филадельфии» получил награду за место Йокича.