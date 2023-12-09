«Бостон» победил дома «Нью-Йорк», Джейлен Браун и Джейсон Тейтум на двоих набрали 42 очка

В ночь с 8 на 9 декабря мск в американском Бостоне состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс». Игра прошла на площадке «ТД Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 133:123.

Первая четверть закончилась с практически равным счётом 33:32, а в начале второй гостям удалось выйти вперёд на четыре очка, но ещё до большого перерыва «Бостон» сделал рывок в счёте, выиграв первую половину с разницей «+9». По ходу третьей четверти преимущество «Селтикс» достигало 20 очков.

«Нью-Йорк» смог его немного сократить и даже выиграть заключительную четверть, но общая победа осталась за хозяевами площадки. Самым результативным игроком встречи стал Деррик Уайт («Бостон»), который набрал 30 очков. Форвард Джейсон Тейтум и защитник Джейлен Браун на двоих набрали 42 очка.