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«Бостон» победил дома «Нью-Йорк», Джейлен Браун и Джейсон Тейтум на двоих набрали 42 очка

«Бостон» победил дома «Нью-Йорк», Джейлен Браун и Джейсон Тейтум на двоих набрали 42 очка
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В ночь с 8 на 9 декабря мск в американском Бостоне состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс». Игра прошла на площадке «ТД Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 133:123.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Первая четверть закончилась с практически равным счётом 33:32, а в начале второй гостям удалось выйти вперёд на четыре очка, но ещё до большого перерыва «Бостон» сделал рывок в счёте, выиграв первую половину с разницей «+9». По ходу третьей четверти преимущество «Селтикс» достигало 20 очков.

«Нью-Йорк» смог его немного сократить и даже выиграть заключительную четверть, но общая победа осталась за хозяевами площадки. Самым результативным игроком встречи стал Деррик Уайт («Бостон»), который набрал 30 очков. Форвард Джейсон Тейтум и защитник Джейлен Браун на двоих набрали 42 очка.

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
133 : 123
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Уайт - 30, Тейтум - 25, Порзингис - 21, Браун - 17, Холидэй - 16, Хорфорд - 14, Притчард - 5, Корнет - 4, Хозер - 1, Бриссетт, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
Нью-Йорк Никс: Барретт - 23, Брансон - 23, Рэндл - 20, Куикли - 17, Гримс - 13, Робинсон - 10, Дивинченцо - 6, Харт - 6, Хартенштайн - 5, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу
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