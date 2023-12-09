Джейлен Браун досрочно завершил матч с «Нью-Йорком» из-за разногласий с судьями

Атакующий защитник, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс», в котором его команда одержала победу со счётом 133:123.

Так, за 7:19 до конца основного времени Браун нарушил правила на разыгрывающем «Нью-Йорка» Иммануэле Куикли. После чего защитник хозяев пытался неоднократно оспорить судейское решение, за что и получил два персональных замечания подряд.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 27-летний баскетболист принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 22 очка, 4,9 подбора и 3,3 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых — 34,1.