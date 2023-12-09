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Джейлен Браун досрочно завершил матч с «Нью-Йорком» из-за разногласий с судьями

Джейлен Браун досрочно завершил матч с «Нью-Йорком» из-за разногласий с судьями
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Атакующий защитник, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс», в котором его команда одержала победу со счётом 133:123.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Так, за 7:19 до конца основного времени Браун нарушил правила на разыгрывающем «Нью-Йорка» Иммануэле Куикли. После чего защитник хозяев пытался неоднократно оспорить судейское решение, за что и получил два персональных замечания подряд.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 27-летний баскетболист принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 22 очка, 4,9 подбора и 3,3 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых — 34,1.

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
133 : 123
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Уайт - 30, Тейтум - 25, Порзингис - 21, Браун - 17, Холидэй - 16, Хорфорд - 14, Притчард - 5, Корнет - 4, Хозер - 1, Бриссетт, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
Нью-Йорк Никс: Барретт - 23, Брансон - 23, Рэндл - 20, Куикли - 17, Гримс - 13, Робинсон - 10, Дивинченцо - 6, Харт - 6, Хартенштайн - 5, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу
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