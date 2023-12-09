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«Денвер» потерпел третье поражение подряд в матче с «Хьюстоном»

«Денвер» потерпел третье поражение подряд в матче с «Хьюстоном»
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В ночь с 8 на 9 декабря мск в американском Денвере состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Денвер Наггетс» и «Хьюстон Рокетс». Встреча на паркете «Болл Арены» завершилась победой гостей со счётом 114:106.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

По ходу первой четверти хозяева вели в семь очков — ещё до её завершения уступали девять, но сократили отставание. К большому перерыву «Хьюстон» выигрывал с перевесом в четыре очка. Решающий рывок «Рокетс» совершили в третьей четверти, к концу которой гости были впереди «+18».

В заключительном отрезке «Денвер» сократил отставание, но полностью его ликвидировать не смогли. Это поражение стало для «Наггетс» третьим подряд в регулярном чемпионате. Самым результативным игроком матча стал Джейлен Грин («Хьюстон»), набравший 26 очков.

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
106 : 114
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Денвер Наггетс: Йокич - 23, Маррей - 21, Портер - 20, Колдуэлл-Поуп - 14, Уотсон - 13, Джексон - 6, Гордон - 3, Браун - 2, Джордан - 2, Холидэй - 2, Строутер, Тайсон, Ннаджи, Пикетт
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 26, Грин - 25, Шенгюн - 17, Брукс - 16, Смит II - 9, Холидей - 8, Тэйт - 5, Грин - 5, Исон - 3, Уильямс, Баллок, Марьянович
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