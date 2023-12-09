«Денвер» потерпел третье поражение подряд в матче с «Хьюстоном»

В ночь с 8 на 9 декабря мск в американском Денвере состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Денвер Наггетс» и «Хьюстон Рокетс». Встреча на паркете «Болл Арены» завершилась победой гостей со счётом 114:106.

По ходу первой четверти хозяева вели в семь очков — ещё до её завершения уступали девять, но сократили отставание. К большому перерыву «Хьюстон» выигрывал с перевесом в четыре очка. Решающий рывок «Рокетс» совершили в третьей четверти, к концу которой гости были впереди «+18».

В заключительном отрезке «Денвер» сократил отставание, но полностью его ликвидировать не смогли. Это поражение стало для «Наггетс» третьим подряд в регулярном чемпионате. Самым результативным игроком матча стал Джейлен Грин («Хьюстон»), набравший 26 очков.