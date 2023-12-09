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МБА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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Единая лига ВТБ от 9 декабря 2023 года: где смотреть, онлайн-трансляция, ПБК МБА, «Локомотив-Кубань»

Единая лига ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 9 декабря и стартовые пятёрки
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В субботу, 9 декабря, пройдёт очередной игровой день в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Будет сыгран всего один матч. Московский МБА примет на паркете «Баскет Холла» краснодарский «Локомотив-Кубань». «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало встреч указано по московскому времени.

19:30: МБА — «Локомотив-Кубань»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
09 декабря 2023, суббота. 19:30 МСК
МБА
Москва
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: МБА (5-10) — 12-е место; «Локомотив-Кубань» (9-6) — четвертое место.

Предполагаемые стартовые пятёрки

МБА«Локомотив-Кубань»
Даниил КасаткинДжейлен Барфорд
Евгений МинченкоДмитрий Узинский
Владислав ТрушкинОкаро Уайт
Евгений ВороновДжордан Морган
Тимофей ЯкушинВладислав Емченко
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