Единая лига ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 9 декабря и стартовые пятёрки
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В субботу, 9 декабря, пройдёт очередной игровой день в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Будет сыгран всего один матч. Московский МБА примет на паркете «Баскет Холла» краснодарский «Локомотив-Кубань». «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало встреч указано по московскому времени.
19:30: МБА — «Локомотив-Кубань»
Единая лига ВТБ . 1-й этап
09 декабря 2023, суббота. 19:30 МСК
МБА
Москва
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: МБА (5-10) — 12-е место; «Локомотив-Кубань» (9-6) — четвертое место.
Предполагаемые стартовые пятёрки
|МБА
|«Локомотив-Кубань»
|Даниил Касаткин
|Джейлен Барфорд
|Евгений Минченко
|Дмитрий Узинский
|Владислав Трушкин
|Окаро Уайт
|Евгений Воронов
|Джордан Морган
|Тимофей Якушин
|Владислав Емченко
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