Единая лига ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 9 декабря и стартовые пятёрки

В субботу, 9 декабря, пройдёт очередной игровой день в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Будет сыгран всего один матч. Московский МБА примет на паркете «Баскет Холла» краснодарский «Локомотив-Кубань». «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало встреч указано по московскому времени.

19:30: МБА — «Локомотив-Кубань»

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ

Турнирное положение: МБА (5-10) — 12-е место; «Локомотив-Кубань» (9-6) — четвертое место.

Предполагаемые стартовые пятёрки