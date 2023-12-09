Дрэймонд Грин — о фоле в матче с «Оклахомой»: я очень серьёзно ошибся

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал о фоле, который допустил на баскетболисте «Оклахома-Сити Тандер» Чете Холмгрене, после чего игрок сравнял счёт в матче.

«Мы много говорили об этом, о необходимости вовремя сфолить, когда команда ведёт три очка. Я серьёзно к этому отнёсся, понимая, что надо сфолить и не дать им бросить трёхочковый. Мне кажется, что я успел нарушить правила до того, как Холмгрен начал бросковое движение. Но после я посмотрел повтор и всё было очень близко.

Не знаю, успел я в итоге или нет, но судьи решили сохранить в силе решение, принятое во время игры. Три штрафных… Я очень серьёзно ошибся, мой косяк. Такие ошибки должны совершать молодые ребята, а не парень с 12-летним стажем игры в НБА», – сказал Грин на пресс-конференции после матча с «Оклахома-Сити Тандер».

Отметим, что Холмгрен забил три штрафных броска, тем самым перевёл игру в овертайм, где «Голден Стэйт» уступил со счётом 136:138.