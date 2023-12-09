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Дрэймонд Грин — о фоле в матче с «Оклахомой»: я очень серьёзно ошибся

Дрэймонд Грин — о фоле в матче с «Оклахомой»: я очень серьёзно ошибся
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал о фоле, который допустил на баскетболисте «Оклахома-Сити Тандер» Чете Холмгрене, после чего игрок сравнял счёт в матче.

НБА. Календарь
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«Мы много говорили об этом, о необходимости вовремя сфолить, когда команда ведёт три очка. Я серьёзно к этому отнёсся, понимая, что надо сфолить и не дать им бросить трёхочковый. Мне кажется, что я успел нарушить правила до того, как Холмгрен начал бросковое движение. Но после я посмотрел повтор и всё было очень близко.

Не знаю, успел я в итоге или нет, но судьи решили сохранить в силе решение, принятое во время игры. Три штрафных… Я очень серьёзно ошибся, мой косяк. Такие ошибки должны совершать молодые ребята, а не парень с 12-летним стажем игры в НБА», – сказал Грин на пресс-конференции после матча с «Оклахома-Сити Тандер».

Отметим, что Холмгрен забил три штрафных броска, тем самым перевёл игру в овертайм, где «Голден Стэйт» уступил со счётом 136:138.

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
138 : 136
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 28, Холмгрен - 21, Дорт - 16, Уоллес - 10, Гидди - 9, Уиггинс - 9, Джо - 5, Уильямс - 2, Уильямс, Дав. Бертанс, Дженг, Покушевски, Манн, Мицич
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Куминга - 24, Томпсон - 22, Подзиемски - 12, Уиггинс - 12, Грин - 12, Шарич - 11, Луни - 5, Джозеф - 2, Муди - 2, Пэйтон II, Пол, Джексон-Дэвис
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