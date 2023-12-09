Тренер «Денвера» встал на защиту Джамала Маррея, удалённого в игре с «Хьюстоном»

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун поделился мнением об игре Джамала Маррея против «Хьюстон Рокетс», которую разыгрывающий не смог закончить из-за досрочного удаления за нарушение на Диллоне Бруксе.

«Я думаю, что его удалили из-за того, что он оказался на пути, когда его просто душили. Если бы у меня на шее так же висели руки, то, вероятно, и я был бы удалён. Так что я полностью поддерживаю Джамала, хотя он и мастер игры в решающей четверти.

Когда я смотрел повтор, то увидел, что он просто перекрывал путь движения, а его держали таким образом, которым держали. Это происходит снова и снова и вызывает разочарование. Я поддерживаю Джамала на 1000%. Он был одним из наших воинов в этой игре», — приводит слова Мэлоуна The Denver Post.