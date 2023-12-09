Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Денвера» встал на защиту Джамала Маррея, удалённого в игре с «Хьюстоном»

Тренер «Денвера» встал на защиту Джамала Маррея, удалённого в игре с «Хьюстоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун поделился мнением об игре Джамала Маррея против «Хьюстон Рокетс», которую разыгрывающий не смог закончить из-за досрочного удаления за нарушение на Диллоне Бруксе.

«Я думаю, что его удалили из-за того, что он оказался на пути, когда его просто душили. Если бы у меня на шее так же висели руки, то, вероятно, и я был бы удалён. Так что я полностью поддерживаю Джамала, хотя он и мастер игры в решающей четверти.

Когда я смотрел повтор, то увидел, что он просто перекрывал путь движения, а его держали таким образом, которым держали. Это происходит снова и снова и вызывает разочарование. Я поддерживаю Джамала на 1000%. Он был одним из наших воинов в этой игре», — приводит слова Мэлоуна The Denver Post.

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
106 : 114
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Денвер Наггетс: Йокич - 23, Маррей - 21, Портер - 20, Колдуэлл-Поуп - 14, Уотсон - 13, Джексон - 6, Гордон - 3, Браун - 2, Джордан - 2, Холидэй - 2, Строутер, Тайсон, Ннаджи, Пикетт
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 26, Грин - 25, Шенгюн - 17, Брукс - 16, Смит II - 9, Холидей - 8, Тэйт - 5, Грин - 5, Исон - 3, Уильямс, Баллок, Марьянович
Материалы по теме
«Денвер» потерпел третье поражение подряд в матче с «Хьюстоном»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android